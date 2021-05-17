Обмеження цін на бензин і зникнення палива: що відомо

Обмеження цін на бензин

Кабінет міністрів прийняв два рішення з метою вплинути на ринок палива. Наприкінці березня бензин і дизельне паливо були внесені до переліку соціально значущих товарів, підвищення цін на які на 1% необхідно декларувати на 20 днів. Постанова була опублікована тільки на початку травня.

Після цього, 14 травня Кабмін ввів максимальну роздрібну націнку у розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо. Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що рішення Кабінету міністрів про встановлення граничної торговельної надбавки до кінця карантину на бензин і дизельне паливо має стабілізувати ринок. За його словами, це "відповідь на необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах".

Зникнення бензину і реакція влади

Рішення уряду про заморожування цін вступило в силу в суботу, 15 травня. Після це три найбільші мережі АЗС - ОККО, WOG і SOCAR - призупинили продаж преміального дизельного палива і бензину. В ОККО зазначили, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі.

Дані моніторингу "Консалтингової групи А-95" свідчать, що преміальний бензин А-95 в середньому по Україні коштує дорожче урядової планки - 31,17 гривень за літр станом на 14 травня. Середня вартість (29,48 гривень) звичайного бензину А-95 вписується в нову норму. Однак середня ціна дизельного бензину (28,36 гривень) перевищує максимальну ціну, встановлену Кабміном.

Зникнення палива на вихідних викликало негайну реакцію Міністерства економіки, яке ввечері в неділю, 16 травня, випустило спеціальне роз'яснення про те, що рішення Кабміну не стосується преміального палива.

"Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне", - йдеться в заяві..

Після цього мережі АЗС почали відновлювати продаж преміального палива. На сайтах ОККО і SOCAR вже виставлені ціни на ці види бензину і дизельного палива.

Ціни на паливо

За даними Держстату, у квітні у порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.

Зростання цін на бензин відновився на початку травня. З початку місяця ціна бензину А-95 піднялася майже на 1 гривню за літр.