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Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - на 25%

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Україна, Четвер 13 травня 2021 14:51
Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - на 25% Фото: ціни на бензин зросли на 15% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2021 року. Ціни на паливо істотно зросли.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, у квітні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.

Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - на 25%

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.

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