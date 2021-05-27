Обмеження перевалки руди в порту "Южний" призведе до скорочення робочих місцьЮ, - ЦГЗК

Обмеження перевалки залізорудної сировини в порту "Южний" може призвести до величезної втрати надходжень до бюджету, зупинки підприємств та скорочення тисяч робочих місць. Також це загрожує втратою партнерських відносин з іноземними компаніями-споживачами, тому перевалку руди в акваторії порту "Южний" потрібно відновити у найкоротші терміни.

Про це йдеться у листі ПРАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" на адресу міністра фінансів Сергія Марченка та директора морського торговельного порту "Южний" Сергія Ковшара.

Як сказано у листі, станом на 1 червня 2021 року перевалку залізнорудної сировини в порту "Южний" може бути суттєво обмежено, або взагалі зупинено. Це призведе до втрати підприємством близько 0,5 млрд грн на місяць.

"Наслідки для підприємства та економіки міста значні: вимушене зниження зарплати працівників, зменшення податків надходжень у місцевий та державний бюджети (до 56 млн грн в місяць), припинення інвестицій у розвиток міста, втрата іміджу на міжнародному експортному ринку. У найгіршому випадку це може спричинити зупинку виробничих підрозділів підприємства та скорочення робочих місць: близько 4,5 тис. працівників можуть втратити роботу", - наголошують у підприємстві.

Також від зменшення вантажної бази, яку забезпечує підприємство, будуть зазнавати прямих щомісячних збитків державні підприємства: УЗ втрачатиме 13 млн грн щомісяця, Адміністрація морських портів - 5 млн грн, а сам порт "Южний" - 11 млн грн, підкреслюють у листі.

"Представляючи інтереси залізнорудої галузі, яка є однією з найбільш сумлінних і вагомих платників податків у державний та міські бюджети, ПРАТ "ЦГЗК" просить не допустити доведення підприємства до зупинки виробництва готової продукції, посприяти вирішенню питання відновлення експорту ЗРС та в найкоротші терміни відновити транспортування продукції гірничозбагачувального комбінату у межах чинних договірних зобов’язань. У разі ігнорування наших проблем та відсутності позитивних змін щодо відновлення перевалки вантажів в акваторії порту "Південни", ПРАТ "ЦГЗК" буде вимушений звертатися до президента та Кабінету міністрів", - резюмується у листі.

Як відомо, у травні цього року до підприємств-учасників ОП "Укрметалургпром" одночасно надійшли пропозиції від порту "Южний" та ТОВ "ТІС - ВУГІЛЛЯ", які передбачають економічно необґрунтоване підвищення ставки перевантаження: більш ніж 60% по терміналу ТІС-ВУГІЛЛЯ та на 30% по терміналу ДП "МТП "Южний".

Також серед умов - вимога розподілити вантажопотік між цими двома стивідорами у пропорції 50/50. При цьому обидві компанії відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без підписання довгострокового контракту - а це, зважаючи на необхідність погодження, неможливо навіть в місячний термін.

В ОП "Укрметалугпром" заявили, що керівництво порту "Южний" свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного термінала "ТІС". Така маніпулятивна політика призведе до зупинки перевалки руди у портах, а відповідно - до мільярдних втрат бюджетів та державних підприємств, в тому числі - УЗ.