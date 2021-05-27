Ограничение перевалки руды в порту "Южный" приведет к сокращению рабочих мест, - ЦГОК

Ограничение перевалки железорудного сырья в порту "Южный" может привести к огромной потере поступлений в бюджет, остановке предприятий и сокращению тысяч рабочих мест. Также это грозит потерей партнерских отношений с иностранными компаниями-потребителями, поэтому перевалку руды в акватории порта "Южный" нужно восстановить в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в письме ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в адрес министра финансов Сергея Марченко и директора морского торгового порта "Южный" Сергея Ковшара.

Как сказано в письме, по состоянию на 1 июня 2021 года перевалка железорудного сырья в порту "Южный" может быть существенно ограничена или вообще остановлена. Это приведет к потере предприятием около 0,5 млрд грн в месяц.

"Последствия для предприятия и экономики города значительны: вынужденное снижение зарплаты работников, уменьшение налоговіх поступлений в местный и государственный бюджеты (до 56 млн грн в месяц), прекращение инвестиций в развитие города, потеря имиджа на международном экспортном рынке. В худшем случае это может повлечь за собой остановку производственных подразделений предприятия и сокращения рабочих мест: около 4,5 тыс. работников могут потерять работу", - отмечают в предприятии.

Также от снижения грузовой базы, которую обеспечивает предприятие, будут испытывать прямых ежемесячных убытков предприятия: УЗ терять 13 млн грн ежемесячно, Администрация морских портов - 5 млн грн, а сам порт "Южный" - 11 млн грн, подчеркивают в письме.

"Представляя интересы железорудной отрасли, которая является одной из наиболее ответственных и значимых плательщиков налогов в государственный и городские бюджеты, ЧАО "ЦГОК" просит не допустить доведения предприятия до остановки производства готовой продукции, поспособствовать решению вопроса восстановления экспорта ЖРС и в кратчайшие сроки восстановить транспортирования продукции горно-обогатительного комбината в рамках действующих договорных обязательств. В случае игнорирования наших проблем и отсутствия позитивных изменений в отношении восстановления перевалки грузов в акватории порта "Южный", ЧАО "ЦГОК" будет вынужден обращаться к президенту и Кабинету министров", - резюмируется в письме.

Как известно, в мае этого года к предприятия-участникам ОП "Укрметаллургпром" одновременно поступили предложения от порта "Южный" и ООО "ТИС - УГОЛЬ", которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более чем 60% по терминалу ТИС-УГОЛЬ и на 30% по терминалу ГП "МТП "Южный".

Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя стивідорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта - а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.

В ОП "Укрметалугпром" заявили, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе - УЗ.