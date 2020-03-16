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Обмеження на пересування між містами носить виключно рекомендаційний характер, - КМДА

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:30
Обмеження на пересування між містами носить виключно рекомендаційний характер, - КМДА
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Влада Києва рекомендують виходити з дому тільки у виняткових випадках

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що обмеження на пересування між столицею та іншими містами має поки виключно рекомендований характер. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, влада Києва рекомендують виходити з дому тільки у виняткових випадках.

"Що стосується обмеження пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами – має поки виключно рекомендаційний характер. З урахуванням того, що закрита велика частина розважальних та торгівельних закладів, це стримає перетікання людей. Ми настійно рекомендуємо виходити з дому у виняткових випадках - робота, магазин, аптека, лікарня. Максимально обмежити соціальне спілкування", - заявив Поворозник.

Раніше Микола Поворозник заявив, що Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні.

Нагадаємо, у Києві посилили карантин у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі.

Тим часом, в Офісі президента Володимира Зеленського поки триває засідання з представниками Кабміну про заходи з протидії пандемії коронавіруса в Україні.

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