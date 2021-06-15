ОГП проводить велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ, - Венедіктова

Офіс генпрокурора проводить "велику інспекцію" постанов про закриття важливих кримінальних справ. Зараз в Єдиному реєстрі досудових розслідувань залишилося 1,5 млн справ.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова на форумі "Україна 30".

"Зараз ми проводимо велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ. Їх з початку роботи ЄРДР 7,5 млн проваджень, "живих" на сьогодні півтора (мільйона, - ред.). Є над чим працювати", - йдеться в повідомленні.

Раніше Венедиктова заявила, що Офіс генпрокурора України створить платформу співпраці для розслідування злочинів проти журналістів. У відомстві відзначили важливість діалогу з представниками ЗМІ, і підкреслили готовність стати більш відкритими для суспільства.

Також Венедіктова розповідала, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є у кримінальних провадженнях проти нардепа.