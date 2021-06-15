ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОГП проводить велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ, - Венедіктова

Новость на русском →
Вівторок 15 червня 2021 12:03
ОГП проводить велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ, - Венедіктова Фото: генпрокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Офіс генпрокурора проводить "велику інспекцію" постанов про закриття важливих кримінальних справ. Зараз в Єдиному реєстрі досудових розслідувань залишилося 1,5 млн справ.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова на форумі "Україна 30".

"Зараз ми проводимо велику інспекцію постанов про закриття важливих кримінальних справ. Їх з початку роботи ЄРДР 7,5 млн проваджень, "живих" на сьогодні півтора (мільйона, - ред.). Є над чим працювати", - йдеться в повідомленні.

Раніше Венедиктова заявила, що Офіс генпрокурора України створить платформу співпраці для розслідування злочинів проти журналістів. У відомстві відзначили важливість діалогу з представниками ЗМІ, і підкреслили готовність стати більш відкритими для суспільства.

Також Венедіктова розповідала, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є у кримінальних провадженнях проти нардепа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Ірина Венедіктова
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю