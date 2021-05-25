Офіс генпрокурора створює платформу для розслідування злочинів проти журналістів

Офіс генпрокурора України створить платформу співпраці для розслідування злочинів проти журналістів . У відомстві відзначили важливість діалогу з представниками ЗМІ, і підкреслили готовність стати більш відкритими для суспільства.

Про це повідомила пресслужба офісу генпрокурора України за підсумками зустрічі з представниками неурядових організацій та ЗМІ.

Зазначається, що зустріч генерального прокурора Ірини Венедиктової з представниками неурядових організацій та ЗМІ була присвячена боротьбі з кримінальними злочинами, вчиненими проти журналістів, а також розслідуванням фактам перешкоджання професійній журналістській діяльності в Україні.

"Відкритий діалог у кожній галузі для нас вкрай важливий, оскільки прокуратура стає все більш відкритою для громадськості та суспільства, а відновлення довіри до відомства - наша головна мета. Журналісти-хранителі свободи слова, часто навіть ризикуючи життям", - зазначила вона.

За її словами, безкарність за злочини проти журналістів неприйнятна, і офіс генпрокурора прагне змінити ситуацію. "Тому починаємо пряму співпрацю, щоб об'єднати зусилля для подолання цього явища і більш ефективної роботи всієї системи", - уточнила Венедиктова.

Вона додала, що згідно з рекомендаціями парламентських слухань Про безпеку журналістської діяльності в Україні, офіс генпрокурора створює робочі та міжвідомчі робочі групи, на яких будуть регулярно проходити слухання щодо стану досудового розслідування у таких справах.

В ході зустрічі було відзначено, що в 2020 році прокурори направили в суди в шість разів більше обвинувальних висновків у кримінальних проваджень про злочини проти журналістів, ніж в 2019-м. За перший квартал поточного року до судів направлено шість обвинувальних висновків, з яких по чотирьох вже вироки. Також було підкреслено важливість активізації розслідування найгучніших справ про вбивство журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова та інших.

"Ми розуміємо, що правоохоронна система повинна працювати краще. Однак я впевнена, що є шляхи вирішення і їх потрібно шукати. Саме тому я ініціюю окрему платформу - галузеву робочу групу з профільними НКО, ЗМІ та журналістами, які стали жертвами, щоб детально розібрати всі проблеми, Поділитися інформацією і просунутися до результатів",- зазначила Венедиктова.