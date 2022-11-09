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"Объявите войну всему миру". Зеленский предупредил РФ о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Подрыв Каховской ГЭС будет означать для россиян объявление войны всему цивилизованному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого, кто в Москве принимает те или иные решения. Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую АЭС будет означать объявление вами войны всему цивилизованному миру. Подумайте, что с вами будет тогда", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия может готовить подрыв дамбы Каховской ГЭС для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

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