"Оголосите війну всьому світу". Зеленський попередив РФ про наслідки підриву Каховської ГЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного, хто у Москві ухвалює ті чи інші рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та обезводити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни усьому цивілізованому світу. Подумайте, що з вами буде тоді", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія може готувати підрив дамби Каховської ГЕС для того, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.

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