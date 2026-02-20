Объявлен в розыск: в Одессе раскрыли схему незаконного вывоза детей за границу

В Одесской области завершено расследование дела о незаконном вывозе детей-сирот за границу. Организаторы использовали поддельные документы и схему краткосрочных поездок для подбора усыновителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса генерального прокурора.

Одесская обласная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые организовали незаконное перемещение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за пределы Украины.

По версии следствия, участники оформляли фиктивные документы, добивались неправомерных решений органов опеки и обеспечивали выезд несовершеннолетних в другую страну для последующего усыновления.

Для реализации схемы применялась практика так называемых «хостингов» — краткосрочных поездок в иностранные семьи во время каникул под видом отдыха и оздоровления. Фактически эти визиты использовались для знакомства потенциальных усыновителей с детьми.

Организаторы и масштабы

Среди фигурантов — две переводчицы 39 и 47 лет и 49-летний основатель благотворительной организации. К перевозке детей привлекли еще 13 человек.

По данным следствия, злоумышленники пытались незаконно вывезти не менее 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, 13 из них были доставлены за границу.

Схема действовала даже после введения запрета на международное усыновление во время военного положения и продолжалась до начала 2025 года.

Следствие и обвинения

Фигурантам инкриминируют торговлю людьми, незаконное пересечение границы и подделку документов.

Досудебное расследование проводило ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении управления миграционной полиции.

Один из организаторов объявлен в розыск, в отношении двух других вскоре начнется судебное рассмотрение.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.