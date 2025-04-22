Объявлена дата похорон Папы Римского

Сообщается, что похороны Папы Франциска состоятся в базилике Святого Петра.

Также Ватикан обнародовал фотографии с понтификом в гробу. До похорон его тело будет лежать также в соборе Святого Петра для публичного прощания.



Обновлено в 11:30.

В Ватикане сообщили, что тело покойного Папы завтра перенесут в базилику Святого Петра

Его доставят туда из часовни резиденции Санта-Марта, изображенной на предыдущих фотографиях.

Смерть Папы Римского

Вчера утром стало известно, что умер Папа Франциск.

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - сообщили в Ватикане.

Под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика - у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.

Сейчас известно, что президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Римского Франциска в Риме.

Также источники РБК-Украина сообщили, что президент Владимир Зеленский может посетить похороны Папы Римского Франциска.

"В ОП ожидают дату похорон Папы и готовят визит президента в Рим на прощание с понтификом", - сообщил источник РБК-Украина.

Стоит заметить, что на похороны Папы может прибыть большое количество различных мировых лидеров. Эти визиты могут создать потенциальное пространство для встреч на самом высоком уровне

Напомним, что Папа Франциск осуждал войну в Украине и призвал к миру, сочувствию и поддержке пострадавших.