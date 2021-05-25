В Огайо сталася стрілянина в житловому будинку, загинули три людини

В американському штаті Огайо сталася стрілянина в житловому будинку. В результаті інциденту загинули щонайменше три людини.

Про це повідомляє місцеве видання Columbus Dispatch .

Стрілянина сталася в місті Західний Джефферсон, округ Медісон. До поліції звернувся перехожий, який почув постріли біля житлового будинку.

"Ми виявили кілька жертв", - заявив начальник поліції Західного Джефферсона Крістофер Флойд.

При цьому раніше він повідомив, що три жертви були всередині будинку, але не сказав, скільки було вбитих зовні на північній стороні будинку.

"Подібні речі просто не відбуваються в Західному Джефферсоні, або не відбуваються в маленьких містах", - заявив начальник поліції.

Бюро карного розшуку штату Огайо і офіс шерифа округу Медісон допомагають поліції Західного Джефферсона на місці перестрілки.

"На даний момент ми не знаємо, чи було це невдале пограбування або щось інше",-сказав начальник місцевої поліції.

Він зазначив, що слідчі виключають можливість стрілянини з проїжджаючого автомобіля.