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В Огайо произошла стрельба в жилом доме, погибли три человека

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Западный Джефферсон, Вторник 25 мая 2021 14:16
В Огайо произошла стрельба в жилом доме, погибли три человека Фото: в Огайо произошла стрельба в жилом доме (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В американском штате Огайо произошла стрельба в жилом доме. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает местное издание Columbus Dispatch.

Стрельба произошла в городе Западный Джефферсон, округ Мэдисон. В полицию обратился прохожий, который услышал выстрелы около жилого дома.

"Мы обнаружили несколько жертв", - заявил начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд.

При этом ранее он сообщил, что три жертвы были внутри дома, но не сказал, сколько было убитых снаружи на северной стороне дома.

"Подобные вещи просто не происходят в Западном Джефферсоне, или не происходят в маленьких городах", - заявил начальник полиции.

Бюро уголовного розыска штата Огайо и офис шерифа округа Мэдисон помогают полиции Западного Джефферсона на месте перестрелки.

"На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что-то другое", - сказал начальник местной полиции.

Он отметил, что следователи исключают возможность стрельбы из проезжающего автомобиля.

Напомним, ранее в Огайо произошла стрельба в одном из баров, в результате чего погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Добавим, что в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

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