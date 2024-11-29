Оформлял липовые брони. Чиновнику энергопредприятия вручили подозрение

Правоохранители разоблачили чиновника энергетического предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре. Его подозревают в оформлении липового бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение вручили ведущему инженеру одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере.

По данным следствия, чиновник имея доступ к приказам Минэкономики по бронированию, изготовлял липовые выписки. В них он вносил недостоверные сведения о мужчинах, якобы работающих на различных объектах критической инфраструктуры и подпадающих под отсрочку от призыва. Военнообязанных бронировали на 6 месяцев.

Также подозреваемый изготовлял документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного.

Следствие установило, что мужчина подделал документы в отношении работников 12 предприятий, в целом в отношении 454 граждан. В зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 долларов до 2 тысяч долларов.

Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся схемой.

Инженеру вручили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Вручено ходатайство по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: чиновника поймали на оформлении липовой брони (dbr.gov.ua)