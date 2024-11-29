Оформлял липовые брони. Чиновнику энергопредприятия вручили подозрение
Правоохранители разоблачили чиновника энергетического предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре. Его подозревают в оформлении липового бронирования от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Подозрение вручили ведущему инженеру одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере.
По данным следствия, чиновник имея доступ к приказам Минэкономики по бронированию, изготовлял липовые выписки. В них он вносил недостоверные сведения о мужчинах, якобы работающих на различных объектах критической инфраструктуры и подпадающих под отсрочку от призыва. Военнообязанных бронировали на 6 месяцев.
Также подозреваемый изготовлял документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного.
Следствие установило, что мужчина подделал документы в отношении работников 12 предприятий, в целом в отношении 454 граждан. В зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 долларов до 2 тысяч долларов.
Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся схемой.
Инженеру вручили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Вручено ходатайство по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: чиновника поймали на оформлении липовой брони (dbr.gov.ua)
Бронирование от мобилизации
Напомним, осенью в Украине приостановили бронирование работников, а предприятия проверили на критичность.
Правительство ужесточило требования к бронированию от мобилизации. В частности, теперь бронировать работников можно только через портал "Дія". Предприятия, сохранившие статус критических, обязали обновить бронирование до 28 февраля 2025 года. Это также касается отсрочек, изданных по приказу Минэкономики.
Следует добавить, что одним из критериев для бронирования работников будет средний уровень зарплаты. Он должен быть не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть минимум 20 тысяч гривен.
Больше о новых правилах мобилизации и правилах бронирования - в материале РБК-Украина.
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