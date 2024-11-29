Оформлював липові броні. Посадовцю енергопідприємства вручили підозру

Правоохоронці викрили посадовця енергетичного підприємства, яке належить до критичної інфраструктури. Його підозрюють в оформленні липових бронювань від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Підозру вручили провідному інженеру однієї з філій державного підприємства, що належить до критичної інфраструктури в енергетичній сфері.

За даними слідства, посадовець маючи доступ до наказів Мінекономіки щодо бронювання, виготовляв липові витяги. До них він вносив недостовірні відомості про чоловіків, які нібито працюють на різних об'єктах критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від призову. Військовозобов'язаних бронювали на 6 місяців.

Також підозрюваний виготовляв документи щодо належності того чи іншого підприємства до категорії критично важливого.

Слідство встановило, що чоловік підробив документи стосовно працівників 12 підприємств, загалом щодо 454 громадян. Залежно від складності "послуга" коштувала від 200 доларів до 2 тисяч доларів.

Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп’ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, що скористались схемою.

Інженеру вручили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Вручене клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: посадовця спіймали на оформленні липової броні (dbr.gov.ua)