Оформление статуса УБД для иностранцев в Украине упростили: как изменились правила

В Украине упростили процесс получения статуса участника боевых действий (УБД) для иностранных военнослужащих. Один из документов подавать больше не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Раньше порядок оформления статуса УБД для иностранных защитников требовал от командиров воинских частей подавать на рассмотрение межведомственной комиссии такой пакет документов:
"Этот пакет документов командиры обязаны представлять в 5-дневный срок с начала исполнения боевого приказа (распоряжения)", - уточнили в министерстве.
Недавно Кабинет министров (по инициативе Министерства обороны) принял решение об упрощении процедуры получения статуса УБД для иностранцев и лиц без гражданства в рядах Вооруженных сил Украины.
Теперь иностранным военным не нужно подавать выписку об отсутствии судимости.
В министерстве напомнили, что "получение выписки о несудимости требует личных действий от защитника, который во время выполнения задач не всегда может лично обратиться за этим документом".
Из-за этого процесс приобретения статуса УБД для иностранных военных усложнялся.
Именно поэтому из обязательного пакета документов было исключено требование насчет предоставления выписки об отсутствии судимости.
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Отмечается, что такое изменение:
"Министерство обороны ценит преданность иностранных военнослужащих, которые непосредственно защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в районах ведения боевых действий. Принятое решение обеспечивает надлежащую социальную защиту и уважение к их правам", - подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине хотят упростить процедуру получения статуса УБД для ветеранов.
Кроме того, мы объясняли, как Кабмин уже упростил правила предоставления статуса УБД.
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