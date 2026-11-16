Оформление статуса УБД для иностранцев в Украине упростили: как изменились правила

Каким был порядок получения статуса УБД для иностранцев

Раньше порядок оформления статуса УБД для иностранных защитников требовал от командиров воинских частей подавать на рассмотрение межведомственной комиссии такой пакет документов:

копия паспорта с переводом на украинский язык;

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;

справка формы №6 о непосредственном участии человека в соответствующих мероприятиях (согласно порядку, утвержденному постановлением правительства №413);

полная выписка об отсутствии судимости заявителя (сформированная средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, или же полученная через сервисный центр МВД или ЦНАП).

"Этот пакет документов командиры обязаны представлять в 5-дневный срок с начала исполнения боевого приказа (распоряжения)", - уточнили в министерстве.

Что изменилось в процедуре для иностранных защитников теперь

Недавно Кабинет министров (по инициативе Министерства обороны) принял решение об упрощении процедуры получения статуса УБД для иностранцев и лиц без гражданства в рядах Вооруженных сил Украины.

Теперь иностранным военным не нужно подавать выписку об отсутствии судимости.

Процесс получения статуса УБД для иностранцев упростили (инфографика: mod.gov.ua)

В министерстве напомнили, что "получение выписки о несудимости требует личных действий от защитника, который во время выполнения задач не всегда может лично обратиться за этим документом".

Из-за этого процесс приобретения статуса УБД для иностранных военных усложнялся.

Именно поэтому из обязательного пакета документов было исключено требование насчет предоставления выписки об отсутствии судимости.

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Отмечается, что такое изменение:

устраняет правовое неравенство между гражданами Украины и иностранными военнослужащими;

упрощает взаимодействие между командирами воинских частей и межведомственной комиссией в процессе предоставления статуса УБД.

"Министерство обороны ценит преданность иностранных военнослужащих, которые непосредственно защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в районах ведения боевых действий. Принятое решение обеспечивает надлежащую социальную защиту и уважение к их правам", - подытожили в ведомстве.