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Официально. Эрдоган победил на выборах президента Турции

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции. Во втором туре он обошел своего соперника Кемаля Киличдароглу более чем на 4% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Глава центрального избирательного комитета Ахмет Енер объявил окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента Турции.

"Реджеп Тайип Эрдоган получил 52,14 процента голосов, а господин Кемаль Киличдароглу получил 47,86 процента голосов", – отметил Енер.

Президентские выборы в Турции

Во время состоявшегося, 14 мая, первого тура президентских выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому сегодня провели второй тур.

Ранее, Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран.

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ТурцияПрезидентские выборыРеджеп Тайип Эрдоган