Офіційно. Ердоган переміг на виборах президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу і знову став президентом Туреччини. У другому турі він обійшов свого суперника Кемаля Киличдароглу на понад 4% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Під час першого туру президентських виборів, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, тому сьогодні провели другий тур.

Раніше, Володимир Зеленський привітав Ердогана із перемогою на виборах президента Туреччини і зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн.

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