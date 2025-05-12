Украина впервые ворвалась в спортивные трансляции, которые смотрит весь мир: что известно
Зрители могут впервые смотреть самые престижные международные спортивные события на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2 с комментариями на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-релиз медиасервиса MEGOGO и медиакомпании Warner Bros. Discovery, которые запустили первую в истории украинскую аудиодорожку для мультиспортивных трансляций.
Что изменилось в трансляциях и почему это важно
Отныне на украинском языке на Eurosport 1 и Eurosport 2 будут транслироваться такие гранды мирового спорта, как:
- теннисные турниры Большого шлема (Australian Open, Roland-Garros, US Open)
- велогонки Grand Tour (Giro d'Italia, Tour de France)
- чемпионаты мира по снукеру
- Олимпийские игры и другие события международного масштаба.
Первыми соревнованиями, которые зрители уже могут смотреть с украинским комментарием, стали Джиро д'Италия (стартовал 9 мая) и Ролан Гаррос (25 мая - 8 июня).
Кто работал над локализацией
Украинский стал 21-м официальным языком Eurosport, и локализацию осуществляет собственная команда MEGOGO.
В проекте принимают участие комментаторы: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Виталий Волочай, Инна Волочай, Дарья Кузнецова, Алексей Борисовский, Евгений Перестенко, Андрей Билык, Антон Топчий и другие.
Комментарии на украинском языке будут доступны не только на MEGOGO, но и через всех официальных трансляторов Eurosport в Украине.
В WBD заявили, что для них "Украина является стратегически важным рынком", а потому "запуск украинской дорожки - важный шаг для инклюзивного вещания в регионе".
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