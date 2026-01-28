ua en ru
Евро в обменниках превысило 51,5 гривен. Как вчера закрылся межбанк

Украина, Среда 28 января 2026 11:20
UA EN RU
Евро в обменниках превысило 51,5 гривен. Как вчера закрылся межбанк Фото: Курс евро в обменниках вырос до 51,76 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Стоимость евро на наличном рынке продолжает расти и уже достигла 51,76 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • евро в обменниках выросло на 18-28 копеек,

  • большие банки продают валюту выше 51,50 гривен,

  • курс на межбанке также растет

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 28 января вырос по сравнению с 27 января на 28 копеек и достиг 51,76 гривен. Средний курс покупки валюты Еврозоны вырос на 18 копеек - до 50,90 гривны.

По состоянию на утро 28 января средний курс продажи доллара снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,23 гривен. В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,64 гривны (-0,07 гривен по сравнению с 27 января).

Евро в обменниках превысило 51,5 гривен. Как вчера закрылся межбанк

Фото: Курс евро в обменниках растет несколько дней подряд (инфографика РБК-Украина)

Курс в банках

Четыре самых больших банков по количеству вкладчиков-физлиц ("ПриватБанк”, Monobank, "Ощадбанк" и "Райффайзенк Банк Украина”) продают евро по курсу 51,50-51,80 гривен (-0,25-0,28 гривен к предыдущему дню), а покупают по 50,7-51,17 гривен (-0,30-0,37 гривен).

Вместе с тем, ряд банков ("Укрсиббанк”, "Укргазбанк” и OTB Bank) продают евро по курсу выше или равно 51,90 гривен.

Курс на межбанке

Стоимость евро к концу торгов 27 января на межбанковском рынке выросла на 7-9 копеек - до 51,12-51,16 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 17 копеек -до 42,79-42,84 гривен.

Напомним, последними днями НБУ продолжает повышать курс евро и на 28 января официальный курс евро достиг нового рекорда - 51,23 гривен, что на 17 копеек больше предыдущего дня. Официальный курс доллара на этот день составил 42,96 гривен (-0,17 гривен).

Средний курс евро на наличном рынке 27 января составил 50,90-51,76 гривен (покупка-продажа), а курс доллара - 42,64-43,23 гривен.

С начала 2026 года официальный курс евро вырос на 1,44 гривен, а доллара - снизился на 61 копейку.

Курс в обменниках
