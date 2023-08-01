Официальные лица США примут участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии, - Госдеп

"Я могу подтвердить, что там будут официальные американские лица. Я не готов пока говорить о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы об этом сообщим", - заявил спикер Госдепартамента США.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Кроме того, проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.

Ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.