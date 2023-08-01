RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официальные лица США примут участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии, - Госдеп

Фото: представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица Соединенных Штатов примут участие в международном саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я могу подтвердить, что там будут официальные американские лица. Я не готов пока говорить о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы об этом сообщим", - заявил спикер Госдепартамента США.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Кроме того, проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.

Ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину