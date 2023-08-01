Официальные лица США примут участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии, - Госдеп

Официальные лица Соединенных Штатов примут участие в международном саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Я могу подтвердить, что там будут официальные американские лица. Я не готов пока говорить о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы об этом сообщим", - заявил спикер Госдепартамента США.
Саммит мира в Саудовской Аравии
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.
Кроме того, проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.
Ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.
Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.
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