Официальная безработица упала до исторического минимума: сколько украинцев получают пособие

Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Только 56,1 тысяч граждан получают пособие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ .

По данным статистики, в марте 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 137,3 тысяч, среди которых 98,5 тысяч - женщины. Год назад было 286,9 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 250,5 до 56,1 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 33,5 тысяч. Нагрузка на одно свободное составляет 4,0.