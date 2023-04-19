UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Офіційне безробіття впало до історичного мінімуму: скільки українців отримують допомогу

Фото: на обліку залишилося 137,3 тисячі безробітних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. Лише 56,1 тисячі громадян отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

За даними статистики, у березні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 137,3 тисячі, серед яких 98,5 тисячі - жінки. Рік тому було 286,9 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 250,5 до 56,1 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 33,5 тисяч. Навантаження одне вільне становить 4,0.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки.

Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

НБУ оцінює кількість безробітних за методологією Міжнародної організації праці у IV кварталі 2022 року у 2,9 млн осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине