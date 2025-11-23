Официальная работа студентов со 2-3 курса - шанс удержать молодежь в Украине, - МОН

Первое региональное мероприятие по дуальному образованию

На этой неделе (19 ноября) в Ивано-Франковске - в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника - состоялся первый региональный круглый стол, посвященный развитию дуального образования.

Участие в открытом диалоге (впервые в таком формате) приняли:

представители высших учебных заведений региона;

представители местного самоуправления;

представители бизнес-ассоциаций;

представители территориальных громад Ивано-Франковской области;

заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Чем важно сотрудничество вузов с громадами и бизнесом

Представитель МОН подчеркнул, что партнерство университетов с громадами и бизнесом должно стать стандартом, а не исключением для украинского высшего образования.

"Университеты хорошо понимают потребности громад, а громады - свои вызовы и запросы к специалистам", - объяснил Трофименко.

Он отметил, что важной задачей является "сшить эти две реальности".

"Такая синергия делает университеты сильнее, а сильные университеты усиливают общины и регионы. На уровне страны - это новая формула успеха, которая не требует феноменальных решений, - большинство инструментов уже есть", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что необходимо:

максимально дебюрократизировать процедуры;

позволить этому сотрудничеству работать быстрее.

Почему дуальное образование - полезный "инструмент" для вузов

Новоназначенная ректор Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Валентина Якубив сообщила, что учебное заведение - готово стать площадкой, где интересы работодателей превращаются в конкретные образовательные решения.

"Для нас дуальное образование - не модный термин, а инструмент, через который мы можем честно отвечать на запрос региона", - объяснила она.

Руководительница вуза добавила, что представители сферы образования:

внимательно слушают, в каких специалистах нуждаются громады и бизнес;

закладывают эти компетентности в выборочные дисциплины, индивидуальные траектории обучения, практики и стажировки.

"Карпатский университет должен стать для работодателей надежным партнером, который готовит кадры под реальные задачи, а не абстрактные программы", - отметила Якубив.

Глава Наблюдательного совета Карпатского национального университета и председатель Бизнес-ассоциации Ивано-Франковска Дмитрий Романюк признал, что "для классических университетов (где много гуманитарных специальностей) дуальное образование - более сложный вызов".

"Но именно здесь нам нужно найти такую модель, которая будет реально интересной бизнесу", - отметил он.

Специалист объяснил, что речь идет:

о конкретных задачах;

об измеряемых результатах;

о понятной пользе для работодателя.

"Если мы это сделаем, выиграют все - и студенты, и компании, и общины региона", - добавил Романюк.

Цель долгосрочного партнерства вузов и громад

Участники дискуссии обсудили также:

в каких специалистах сегодня нуждается региональная экономика;

как строить устойчивые модели дуального сотрудничества между университетами и бизнесом;

какую роль должны играть громады в поддержке студентов, совмещающих учебу и работу.

Отдельный акцент был сделан на необходимости официального трудоустройства студентов по дуальным программам уже со 2-3 курса, что позволяет одновременно:

формировать кадровый резерв для региона;

удерживать молодежь в Украине, а не отдавать ее рынкам труда других стран.

Между тем исполнительный директор Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юрий Стефанчук подчеркнул важность долгосрочного партнерства университетов и громад.

"Для нас важно, чтобы дуальное образование в Украине становилось не исключением, а обычной практикой. Именно поэтому мы развиваем образовательный проект "Громадотворец" вместе с университетами и бизнесом региона - чтобы совместить обучение с реальными потребностями громад", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что так "молодежь приобретает опыт, а громады получают будущих специалистов, которые уже понимают, как работает местное самоуправление".

"Это - инвестиция в профессиональное развитие студентов и в развитие наших общин", - добавил Стефанчук.

Отношение к дуальному образованию представителей бизнеса

Представители бизнес-сообщества Ивано-Франковска в рамках мероприятия акцентировали на том, что дуальные программы позволяют работодателям системно формировать собственный кадровый резерв.

Подчеркивалось, в частности, что:

университет дает студентам больше практических навыков и возможности трудоустройства;

зато бизнес - получает выпускников с нужными компетентностями, сформированными под конкретные запросы компаний и общин.

Результаты первого регионального круглого стола

В МОН рассказали, что по итогам круглого стола состоялось также подписание меморандумов о сотрудничестве по развитию дуального образования между Карпатским национальным университетом имени Василия Стефаника и ключевыми региональными партнерами.

Уточняется, что документы были подписаны:

с Департаментом образования и науки;

с Департаментом молодежи и спорта;

с Региональным отделением Ассоциации городов Украины;

с рядом территориальных громад;

с Департаментом инфраструктуры Ивано-Франковского городского совета;

с Торгово-промышленной палатой региона;

с представителями крупного бизнеса Ивано-Франковщины.

В завершение в МОН подчеркнули, что это мероприятие станет моделью для дальнейших региональных форматов диалога насчет дуального образования.

"Достигнутые в Ивано-Франковске договоренности - должны быть масштабированы на другие области", - подытожили в министерстве.