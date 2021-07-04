Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і незначно.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,46 грн до 27,38 грн (-0,3%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,33/27,35 до 27,39/27,41 грн (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,25/27,48 до 27,20 / 27,42 (-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,8%.

"Настільки незначна і різноспрямована динаміка курсу говорить про те, що він знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів", - додав аналітик.