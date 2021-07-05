ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара різко знизився після триденного зростання

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 липня 2021 16:14
Курс долара різко знизився після триденного зростання Фото: курс долара знову знижується (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (- 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив: 27,4121 гривень за 1 долар.

Курс долара різко знизився після триденного зростання

Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс перейшов до зниження після триденного зростання.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку сьогодні перейшов до зниження і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар.

За годину до закриття міжбанку долар опустився ще більше і в продажу торгується на позначці 25,30 гривень.

Прогноз на тиждень

Як розповіли аналітики в коментарі РБК-Україна, цього тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися близько позначки 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України курсы валют Курс долара
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС