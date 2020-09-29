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Офіційні показники смертності від COVID-19 занижені, - ВООЗ

США, Вівторок 29 вересня 2020 00:49
Офіційні показники смертності від COVID-19 занижені, - ВООЗ
Фото: коронавірус (facebook.com-imf)
Автор: РБК-Україна

Реальне кількість смертей від коронавірусу COVID-19 вища, ніж говорить офіційна статистика. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей від COVID-19 перевищила позначку в 1 млн.

Про це на брифінгу заявив Майкл Райан, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я.

"Коли ви щось вважаєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі за дійсні", - сказав він.

Відзначимо, згідно з даними статистичного сайту Worldometer, від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 1 005 057 чоловік. Всього з початку пандемії в світі діагностували майже 33,5 млн випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що коронавірус може стати сезонним захворюванням.

У ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

Крім того, раніше Ханс Глюге заявляв, що збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі може зрости в жовтні - листопаді поточного року.

Додамо, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.

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