Рівень передачі COVID-19 в Європі викликає занепокоєння, - ВООЗ

Фото: Ганс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)

Рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння. Щотижнева кількість нових випадків коронавірусу перевищила 300 тисяч за минулий тиждень, що вище, ніж було зареєстровано під час першого піку в березні.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає The Mirror.

На тлі другої хвилі коронавірусу в таких країнах, як Іспанія і Франція, Ганс Клюге заявив, що більш половини європейських країн повідомили про 10% зростання випадків захворювання за останні два тижні.

При цьому він зазначив, що суворі карантинні заходи призвели до зниження числа заражених COVID-19 - до рекордно низького рівня" в червні. Але з того часу, як обмеження були ослаблені, число випадків захворювання швидко росте в таких країнах, як Великобританія, Франція і Іспанія.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ очікують збільшення числа летальних випадків від коронавірусу в Європі в жовтні - листопаді.

Крім того, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.