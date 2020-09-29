Официальные показатели смертности от COVID-19 занижены, - ВОЗ

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Реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика. Согласно данным статистического сайта Worldometer, число смертей от COVID-19 превысило отметку в 1 млн.

Об этом на брифинге заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал он.

Отметим, согласно данным статистического сайта Worldometer, от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 1 005 057 человек. Всего с начала пандемии в мире диагностировали почти 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

В ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство.

Кроме того, ранее Ханс Клюге заявлял, что увеличение числа летальных случаев от коронавируса в Европе может возрасти в октябре - ноябре текущего года.

Добавим, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.