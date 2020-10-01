Офіційні електронні пошти для українців: законопроект потребує доопрацювання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українцям можуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами. Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом дійшов висновку, що відповідний законопроект №3860 не суперечить законам ЄС.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"За висновком комітету, не суперечать праву ЄС такі законопроєкти:

законопроекти №3860, №3861 та №3860-1 щодо використання офіційної електронної адреси", - вказано у повідомленні.

Проектом закону №3860 пропонується, щоб українці отримували таку пошту при отриманні чи обміні паспорта, під час реєстрації ФОП чи юридичної особи. Ці адреси можна буде використовувати в офіційному листуванні та під час судового процесу.

"Законопроекти не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребують доопрацювання у частині захисту інформації та протидії шахрайству", - зазначили у комітеті.

Нагадаємо, наприкінці липня відповідний законопроект зареєстрували у Верховній раді.

Як писало РБК-Україна, в Україні в серпні запустили новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.