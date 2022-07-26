Німеччина послала Путіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж

Ми вітаємо зусилля Європейського союзу з координації спільних заходів для економії газу. ЄС буде єдиним у той час, коли Росія скорочує постачання газу до Німеччини та інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, яку цитує Reuters.

"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", - заявила Бербок у Празі після переговорів зі своїм чеським колегою.

Газовий шантаж Росії

Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком", оскільки зупиняє ще одну турбіну. Тобто, тепер постачання знизяться до 33 мільйонів кубометрів на добу, що становить приблизно до 20% потужності.

У Німеччині вже заявили, що для скорочення постачання немає технічних причин.

Тим часом представники країн Європейського союзу (ЄС) вже погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.

При цьому в Україні вже різко висловилися щодо газового шантажу Путіна проти Європи. В МЗС закликали дати Росії удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності від неї.

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