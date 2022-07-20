Європа скоротить споживання російського газу після нових погроз Путіна
Європейський Союз представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу після того, як президент Володимир Путін попередив блок про те, що російські поставки по газопроводу "Північний потік-1" будуть скорочуватися і далі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
План Європейської комісії передбачає скорочення використання газу. У проекті пропонується добровільна мета для країн щодо зниження споживання протягом наступних восьми місяців, яка може стати юридично обов'язковою у разі надзвичайної ситуації.
Представники ЄС заявили, що цільове скорочення складе 10-15%, при цьому будь-який план вимагає схвалення членів блоку з 27 країн. Але офіційні особи ЄС кажуть, що життєво важливо діяти зараз, а не чекати, щоб побачити, що станеться з потоками по "Північному потоку-1" або іншим маршрутам.
"Ми вважаємо, що повна катастрофа є ймовірною, і це особливо ймовірно, якщо ми не будемо діяти і залишимо себе вразливими до цього", - сказав один з них. - Якщо ми почекаємо, це буде дорожче, і це буде означати, що ми будемо танцювати під дудку Росії".
Два російських джерела, знайомі з експортними планами Росії, повідомили, що потоки газу по "Північному потоку-1" повинні відновитися вчасно в четвер після того, як вони були зупинені 11 липня на щорічне технічне обслуговування. Але вони сказали, що це буде нижче його потужності в 160 мл кубометрів на добу.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.
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