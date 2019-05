Офіцери прикордонної охорони ЄС почали патрулювати кордон в Албанії

Європейське агентство прикордонної і берегової охорони Frontex приєдналося до поліції Албанії для патрулювання її сухопутних і морських кордонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської комісії в Twitter.

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос і глава Frontex Фабріс Леггери прибули в столицю Албанії Тиран, щоб почати "першу спільну операцію на території сусідньої країни, яка не є членом ЄС".

На першому етапі патрулювання в Албанії працюватимуть 50 офіцерів, 16 патрульних машин і один мікроавтобус для термосъемки, які будуть допомагати контролювати кордон з Грецією і боротися з транскордонною злочинністю і нелегальною міграцією.

We are launching the first ever joint operation of #EUBorderGuard teams outside the EU, in Albania.

This opens a new chapter in our cooperation on migration and border management with the whole Western Balkan region.

Press release https://t.co/KYTN8ttfUE #EUprotects pic.twitter.com/I2U1ufBXyF