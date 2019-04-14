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В Албанії протестувальники здійснили спробу штурму парламенту, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 10:18
В Албанії протестувальники здійснили спробу штурму парламенту, є постраждалі
Фото: спроба штурму парламенту (twitter.com/FlorionGoga)

Протестувальники намагалися прорватись до будівлі парламенту через кордон правоохоронців

В столиці Албанії Тирані група демонстрантів, які вийшли з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами, здійснили спробу прориву поліцейського кордону до будівлі парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що протестувальники кидали у бік правоохоронців димові шашки та каміння, а також підпалили припарковане авто, на що у відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та кийки.

В опозиційній Демократичній партії заявили, що внаслідок сутичок постраждали 15 демонстрантів. У той же час в Міністерстві внутрішніх справ Албанії повідомили, що поранення отримали 5 поліцейських. Також, за даними місцевих ЗМІ, травми отримали журналісти.

Відмітимо, що албанська опозиція звинувачує прем'єр-міністра Еді Раму в корупції і зв'язках з організованою злочинністю, які уряд заперечує. Опозиційні законодавці масово подали у відставку в лютому поточного року, і з тих пір прихильники опозиції неодноразово намагалися проникнути в парламент або урядові будівлі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Албанії прихильники опозиції намагалися прорватися в парламент. 28 березня тисячі прихильників Демократичної партії намагалися прорвати поліцейське оточення, що захищає будівлю парламенту, де проходила щотижнева сесія.

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