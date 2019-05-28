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В Україні запустили проект "офіцер громади" щодо забезпечення правоохоронцями ОТГ

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 12:50
В Україні запустили проект "офіцер громади" щодо забезпечення правоохоронцями ОТГ
Фото (npu.gov.ua)

Проект охоплює всі регіони країни

В Україні запустили проект "Поліцейський офіцер громади". В рамках проекту 34 поліцейських заступають на службу в Дніпропетровській області вже в середу, 29 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Всього проект охоплює всі регіони держави: близько 30 тис населених пунктів, де проживає близько 28 млн громадян. Його метою є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаної територіальною громадою та орієнтація на її потреби", - йдеться в повідомленні поліції.

У поліції повідомили, що мета проекту - забезпечення кожній тергромади офіцером поліції.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, створення інституту поліцейського офіцера громади дозволить створити новий рівень поліцейського сервісу на всій території держави, у віддалених населених пунктах. Також проект допоможе забезпечити відкрите та тісна співпраця суспільства і поліції заради створення безпечного середовища, де поліцейський офіцер - це частина суспільства.

Основними завданнями проекту є постійна співпраця з товариством, інтеграція поліції в суспільство, задоволення безпеки потреб громадян, ефективне і консолідоване рішення локальних проблем суспільства і оцінка роботи поліції на основі дослідження рівня задоволеності громадян.

Проект охоплює всі регіони країни. Передбачено два етапи його реалізації: 2019 року - 802 ОТГ, в 2020 році - вся територія держави.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні почали працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.

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