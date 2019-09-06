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Офіцер ЗСУ, підозрюваний в державній зраді, погодився на обмін

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Офіцер ЗСУ повідомив про це представникам міжнародних організацій, які відвідували його у слідчому ізоляторі

Офіцер запасу Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Ракушин, якого підозрюють у держзраді, готовий на обмін до Росії. Про це повідомив його адвокат Родіон Пугач в коментарі "Радіо Свобода".

За словами адвоката, Ракушин повідомив про це представникам міжнародних організацій, які відвідували його у слідчому ізоляторі.

"Я не можу точно сказати, чи дав він згоду чи ні, але він висловлював таке бажання представникам міжнародних організацій, які відвідували його в слідчому ізоляторі", - сказав Пугач.

В 20 числах серпня Ракушина звільнили з-під варти під особисте зобов'язання.

Повідомляється, що СБУ затримала Ракушина в червні 2019 року. Оперативники спецслужби встановили, що офіцера запасу завербував на території Росії в 2017 році кадровий співробітник ФСБ на зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великої обміну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, якого називають свідком у справі про катастрофу MH17. До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що його також можуть готувати на обмін. Звинувачення дану інформацію не коментує.

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