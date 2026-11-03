Офицер 3-й штурмовой рассказал, кто может потеснить Украину на рынке наземных роботов

Павлов надеется, что последние операции с НРК еще больше повысят престижность и узнаваемость этих комплексов. По его словам, международный интерес уже смещается в их сторону. БпЛА миру более понятны, и ими тоже интересуются, однако пошел запрос на НРК, говорит Павлов. Многие налаживают собственное производство.

Рост интереса, говорит Павлов, виден и по информационному потоку. Полгода тому назад дайджест, который он ведет, выходил раз в неделю. Сейчас их два: отдельно об Украине и мире, ведь мировых новостей о НРК стало много.

Кто может потеснить Украину

По оценке Павлова, "все будут теснить Украину". Среди новых игроков он называет автопроизводителей: по его словам, они "не то чтобы обуваться", но запускают линейки и заходят на рынок НРК. В качестве примера офицер привел General Motors, которая, условно, будет перерабатывать пикапы в беспилотные НРК. Свои средства, по его словам, производят и крупные оборонные компании в разных странах.

Павлов прогнозирует, что в ближайшее время у каждого автопроизводителя будет собственное беспилотное средство. По его словам, ресурсов для этого достаточно: любой автомобиль можно переделать в НРК. Также, по его словам, действуют и специализированные военные корпорации, ведь каждая хочет иметь в своем портфеле беспилотные средства.

Чтобы держать преимущество, по словам Павлова, украинским производителям следует быстрее выходить на рынок, коллаборироваться, выходить за границу и производить совместное производство.

В Украине, по его мнению, больше опыта беспилотного управления, потому что его получают в боевых условиях, в то время как у зарубежных компаний больше доступа к ресурсам.

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