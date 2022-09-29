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В Офисе президента объяснили детали и последствия признания России спонсором терроризма

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Киев, Четверг 29 сентября 2022 12:21
В Офисе президента объяснили детали и последствия признания России спонсором терроризма Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Признание России государством-спонсором терроризма усилит экономическое давление и полностью изолирует агрессора. Это поможет остановить российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Международная рабочая группа по санкциям против России разработала пятый документ о признании РФ спонсором терроризма. Он обосновывает и объясняет необходимость этого шага.

Группа Ермака-Макфола объяснила особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна-спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST), а также призвала США и Канаду ввести его против РФ.

Эксперты спрогнозировали риски и предложили методы смягчения многих из них.

Статус "спонсор терроризма" добавит РФ в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Это также ограничит помощь от США и организаций, членом которых являются США. Также будет запрещен экспорт и продажа оружия, передача товаров двойного использования, кроме того, будут введены дополнительные финансовые ограничения.

Этот статус облегчил бы введение вторичных американских санкций на третьих лиц, работающих с РФ и его субъектами. Также США и их союзники могли бы вводить санкции против других стран, сотрудничающих с Россией.

Такой шаг усилил бы эффективность других санкций, не позволил бы Москве обходить их, а также повысил уровень контроля над многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора.

Этот статус позволяет США и союзникам поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов. Например, даже когда Иран был признан спонсором терроризма, проводились прямые переговоры с иранскими дипломатами по заключению Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

Напомним, Евросоюз хочет ввести "крымские санкции" против всех неподконтрольных Украине территорий, где прошли так называемые "референдумы" России.

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Офис президента Андрей Ермак Российская Федерация
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