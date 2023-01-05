Развитие "зеленой" энергетики сделает энергосистему менее уязвимой к вражеским атакам, - эксперт

Децентрализация энергетической системы посредством развития "зеленой" энергетики сделает ее менее уязвимой к враждебным атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, в Украине необходимо сделать приоритетным развитие возобновляемой энергетики, а также уделить большое внимание развитию биоэнергетики и систем накопления энергии.

"Это позволит нам децентрализовать энергетическую систему, чтобы она была менее уязвима для врага", - заявил Омельченко.

Он также добавил, что эта работа может занять годы, поэтому главная задача в отопительном сезоне - сохранить украинскую энергосистему и заложить основы для строительства новой энергетики.