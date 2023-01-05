ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Развитие "зеленой" энергетики сделает энергосистему менее уязвимой к вражеским атакам, - эксперт

Новина українською →
Четверг 05 января 2023 16:26
Развитие "зеленой" энергетики сделает энергосистему менее уязвимой к вражеским атакам, - эксперт Фото: развитие "зеленой" энергетики сделает энергосистему менее уязвимой к враждебным атакам (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Децентрализация энергетической системы посредством развития "зеленой" энергетики сделает ее менее уязвимой к враждебным атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, в Украине необходимо сделать приоритетным развитие возобновляемой энергетики, а также уделить большое внимание развитию биоэнергетики и систем накопления энергии.

"Это позволит нам децентрализовать энергетическую систему, чтобы она была менее уязвима для врага", - заявил Омельченко.

Он также добавил, что эта работа может занять годы, поэтому главная задача в отопительном сезоне - сохранить украинскую энергосистему и заложить основы для строительства новой энергетики.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

Также по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна построить децентрализованную энергосистему и стать лидером по построению современной "зеленой" энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет