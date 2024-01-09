Украина потребует от России компенсации за ущерб окружающей среде, - Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об ухудшении качества воздуха в Киеве после обстрелов и привлечении России к компенсации за нанесенный вред природе.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Андрей Ермак заявил, что после российских обстрелов качество воздуха в Киеве ухудшилось.
"После последней атаки россиян качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли. Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро с более чем 3300 задокументированными судебными делами", - сказал глава Офиса президента.
По словам Ермака, Украина намерена привлечь Россию к ответственности за ущерб окружающей среде. Также глава поблагодарил Международную рабочую группу за создание Природоохранного договора для Украины.
"Этот документ должен стать руководством по борьбе с негативным влиянием войны на природу. Не только для Украины, но и мира", - подчеркнул Андрей Ермак..
Андрей Ермак пригласил представителей Международной рабочей группы в Украину для публичной презентации договора и его официального представления Главе государства Владимиру Зеленскому.
"Перед нами стоит сложная задача - внедрить договор в Украине и за рубежом. Мы будем очень благодарны за вашу помощь и поддержку. Я буду рад встретиться с вами в Киеве и обсудить дальнейшие планы сотрудничества", - заявил Ермак.
6 июня российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.
Также в начале полномасштабной войны, российские оккупанты подняли облака радиоактивной пыли в "Рыжем лесу".
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