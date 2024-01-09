Украина потребует от России компенсации за ущерб окружающей среде, - Офис президента

Андрей Ермак заявил, что после российских обстрелов качество воздуха в Киеве ухудшилось.

"После последней атаки россиян качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли. Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро с более чем 3300 задокументированными судебными делами", - сказал глава Офиса президента.

По словам Ермака, Украина намерена привлечь Россию к ответственности за ущерб окружающей среде. Также глава поблагодарил Международную рабочую группу за создание Природоохранного договора для Украины.

"Этот документ должен стать руководством по борьбе с негативным влиянием войны на природу. Не только для Украины, но и мира", - подчеркнул Андрей Ермак..

Андрей Ермак пригласил представителей Международной рабочей группы в Украину для публичной презентации договора и его официального представления Главе государства Владимиру Зеленскому.

"Перед нами стоит сложная задача - внедрить договор в Украине и за рубежом. Мы будем очень благодарны за вашу помощь и поддержку. Я буду рад встретиться с вами в Киеве и обсудить дальнейшие планы сотрудничества", - заявил Ермак.

Ущерб украинской природе из-за войны

6 июня российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Также в начале полномасштабной войны, российские оккупанты подняли облака радиоактивной пыли в "Рыжем лесу".