Работа на сезон в 2025: где украинцам платят больше – овощи, фрукты, склады

До лета остается меньше месяца, и в Украине стремительно растет спрос на сезонных работников. Наиболее востребованными остаются вакансии в аграрном секторе и сфере обслуживания.

Подробнее о сезонной работе для украинцев, какие зарплаты и условия предлагают, – на РБК-Украина ниже.

Главное:

Какие сезонные вакансии популярны в Украине?

Сколько можно заработать летом?

Что известно об условиях на подработке?

Бум сезонной работы

С приближением лета на украинском рынке труда начинается оживление в некоторых отраслях.

На полях и в садах созревает урожай, стартует сезон отпусков и каникул. Поэтому в летние месяцы растет потребность в работниках сельского хозяйства, сферы обслуживания и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как рассказали РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ), наиболее распространенные сезонные работы летом обычно связаны:

с аграрным сектором (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, плодоовощник, озеленитель);

(тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, плодоовощник, озеленитель); сферой обслуживания и гостинично-ресторанным бизнесом (официант, бариста, повар, мороженщик, менеджер по туризму, администратор);

(официант, бариста, повар, мороженщик, менеджер по туризму, администратор); сферой строительства (все строительные профессии).

На кадровом портале Work.ua рост сезонных вакансий был зафиксирован еще в апреле. В аналитическом отчете по итогам прошлого месяца отмечается, что работодатели активно готовятся к летнему сезону.

Чаще размещали вакансии для посудомоек, барменов, официантов и горничных. На рынке труда появляется и сезонная работа, на которую обычно ищут вожатых, преподавателей, аниматоров.

Работа на лето в аграрном секторе

Один из самых распространенных вариантов подработки на лето – уборка урожая овощей, ягод, фруктов. Фермерские хозяйства активно ищут людей для сбора клубники, ягод, яблок, груш, огурцов, помидоров, капусты и других культур.

Кроме сборщиков, нужны работники для сортировки и упаковки собранной продукции непосредственно на полях или специальных цехах.

Также есть спрос на специалистов по уходу за растениями: посадка, прополка, полив и другие агротехнические работы.

К примеру, в Киевской области предлагают сезонную работу по сбору ягод. Зарплата – 800 грн за день. За небольшую оплату обеспечивают жильем и трехразовым питанием.

Скриншот robota.ua

В Хмельницкой области ищут работников в теплицы. Обязанности: выращивание и уход за сельскохозяйственными растениями (помидоры, огурцы). Компания обеспечивает подвоз работников к рабочему месту. Рабочий день с 8:00 до 16:45. Зарплата на уровне 12-17 тыс. грн.

Скриншот work.ua

В Сумской области предлагают сезонную вакансию тракториста сельскохозяйственного производства на 5-дневный рабочий график.

В обязанности входит подготовка почвы к весенне-полевым работам. Посев зерновых и технических культур, уход за ними, уборка урожая. Зарплата – 13 тыс. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Складское хозяйство

Сезонные работы также появляются на складах, где хранятся овощи и фрукты. Здесь нужны комплектовщики заказов, грузчики для перемещения и погрузки/разгрузки товаров.

Грузчик на склад овощей и фруктов требуется в Киеве на Троещине. Рабочий день: с 05:00 до 11:00 с понедельника по субботу. Заработная плата указана в размере 21 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Компания в Тернопольской области ищет менеджера по учету урожая на сезон.

Обязанности включают организацию движения грузового транспорта в поле и контроль за логистикой. От кандидата требуется водительское удостоверение категории В, опыт вождения и уверенное пользование компьютером.

Скриншот work.ua

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, посменный график, бесплатное питание и компенсацию расходов на топливо при использовании собственного авто.

Сфера обслуживания и гостинично-ресторанный бизнес

Традиционно летом также увеличивается количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе.

Работодатели активно ищут официантов, барменов, поваров, горничных и посудомоек По данным work.ua, в апреле 2025 наблюдался значительный прирост вакансий именно в этих категориях: посудомойки (+36%), бармены (+18%), официанты и горничные (+17%).

Кроме постоянных позиций появляются предложения летней подработки для вожатых, аниматоров и преподавателей в детских лагерях и на базах отдыха.

В детский лагерь в Карпатах ищут горничную на весь сезон или для работы по графику 15/15. Предлагают зарплату 24-30 тыс. грн. Трехразовое питание и проживание бесплатно.

Скриншот work.ua

Зарплаты и условия сезонной работы: что предлагают

Уровень заработной платы в сезонных работах может варьироваться в зависимости от региона, конкретной вакансии и квалификации работника.

По информации Государственной службы занятости, на начало мая 2025 средняя заработная плата в вакансиях на Едином портале вакансий составила 24 тыс. грн.

Если обратить внимание на отрасли, где больше всего сезонной работы, то в агропромышленном комплексе этот показатель достигает 23 тыс. грн, в сфере услуг – 25 тыс. грн, в строительстве – 24 тыс. грн, а в сфере кафе и ресторанов – 20 тыс. грн.

Что касается условий труда на сезонных подработках, они могут быть разными. Продолжительность рабочего дня на сельхозработах часто зависит от погодных условий.

Обычно работодатели обеспечивают работников необходимым инвентарем и оборудованием.

В некоторых случаях, особенно для тех, кто приезжает из других регионов, может предоставляться жилье. Вопрос питания решается индивидуально – оно может быть на средства работника или организовано работодателем.

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, данные Единого портала вакансий, сайтов Robota.ua, Work.ua.