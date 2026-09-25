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В Офисе генпрокурора проводят расследование из-за выезда Кравченко за границу

14:21 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В Офисе генпрокурора проводят расследование из-за выезда Кравченко за границу Фото: бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)
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В отношении бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко открыто служебное расследование - из-за его выезда за границу во время скандала с подозрениями главе НАБУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава пресс-службы Офиса президента Марианна Гаевская.

22 сентября исполняющий обязанности генерального прокурора назначил служебное расследование. Проверяют обстоятельства того, как организовали и провели заграничную командировку Кравченко - было ли все оформлено правильно и не было ли нарушений.

"По результатам служебного расследования, при наличии оснований будут приняты соответствующие решения", - отметила Гайовская.

Как Кравченко уехал за границу

Напомним, скандал с командировкой разгорелся еще 14 сентября. Тогда Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу - и в тот же день ночью выехал из Украины из-за пункта пропуска на границе с Польшей.

Сам он назвал поездку "служебной командировкой" - якобы для информирования международных партнеров.

Впрочем, в Офисе президента действия Кравченко назвали самодеятельностью, не согласованной с руководством страны.

15 сентября Верховная Рада проголосовала за его отставку, после чего президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.

Между тем в МИД заявили, что зарубежные дипучреждения не привлечены ни к какой деятельности Кравченко и не знают, где он находится.

Спикер министерства Георгий Тихий подчеркнул, что дипломаты готовы оказывать содействие правоохранителям в рамках закона, если Кравченко вручат подозрение.

Как сообщало РБК-Украина, скандал с генпрокурором начался после того, как он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу из окружения руководителя САП.

В НАБУ и САП заявили, что никаких процессуальных документов им официально не вручали, а действия Кравченко расценили как атаку на независимые антикоррупционные органы.

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