В Офисе генпрокурора проводят расследование из-за выезда Кравченко за границу

В отношении бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко открыто служебное расследование - из-за его выезда за границу во время скандала с подозрениями главе НАБУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава пресс-службы Офиса президента Марианна Гаевская.

22 сентября исполняющий обязанности генерального прокурора назначил служебное расследование. Проверяют обстоятельства того, как организовали и провели заграничную командировку Кравченко - было ли все оформлено правильно и не было ли нарушений.

"По результатам служебного расследования, при наличии оснований будут приняты соответствующие решения", - отметила Гайовская.

Как Кравченко уехал за границу

Напомним, скандал с командировкой разгорелся еще 14 сентября. Тогда Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу - и в тот же день ночью выехал из Украины из-за пункта пропуска на границе с Польшей.

Сам он назвал поездку "служебной командировкой" - якобы для информирования международных партнеров.

Впрочем, в Офисе президента действия Кравченко назвали самодеятельностью, не согласованной с руководством страны.

15 сентября Верховная Рада проголосовала за его отставку, после чего президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.

Между тем в МИД заявили, что зарубежные дипучреждения не привлечены ни к какой деятельности Кравченко и не знают, где он находится.