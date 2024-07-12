После скандала с коррупцией: на таможне уволили топ-чиновника и его зама

На украинской таможне был проведен ряд увольнений и проверок после скандала с разоблачением коррупции в некоторых подразделениях.

Как отметили в ведомстве, приказом Гостаможслужбы уволен директор Департамента ведомственной безопасности и контроля и его заместитель. На минувшей неделе их задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение коррупционных правонарушений.

"О результатах проверок, которые продолжаются в Гостаможслужбе и ее территориальных органах, будем сообщать впоследствии", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в Гостаможслужбе - топ-чиновники собирали "дань" с региональных таможен. Также во время передачи взятки был задержан глава Департамента ведомственной безопасности госучреждения, его заместитель и один из руководителей региональной таможни.

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