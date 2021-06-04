При Офісі президента запрацював постійний офіс Конгресу місцевих і регіональних влад, - Тимошенко

Для більш ефективного вирішення проблем регіонів при Офісі президента 3 червня розпочав роботу постійно діючий офіс Конгресу місцевих і регіональних влад , куди представники регіонів можуть звертатися з будь-якими проблемними питаннями.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко після засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, яке пройшло в Хмельницькому.

"Є проблеми, питання - будь ласка, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, передавайте документи, плануйте зустрічі. Та хоча б просто на каву заходьте, коли буваєте у Києві. Я, як заступник керівника Офісу президента, обіцяю, що особисто контролюватиму, щоб питання, які стосуються життєдіяльності громад, вирішувались. Якщо буде необхідно, працюватимемо спільно з Кабінетом міністрів та Парламентом", - написав Тимошенко.

Він також подякував 150 делегатам і понад сотні представників місцевих громад, які взяли участь у засіданні Конгресу в Хмельницькому.

"Відсьогодні Конгрес - це найбільший у країні майданчик для вирішення проблем у регіонах. Без різниці чи це великий обласний центр, чи маленьке містечко. Все відбуватиметься напряму", - заявив заступник голови ОП.

Створений при Офісі президента офіс Конгресу дозволить максимально скоротити комунікаційний ланцюжок між центральною владою і регіонами, і зробить їх спільну роботу набагато ефективнішою.

Тимошенко також розповів, що серед проблем, які зараз найбільше турбують представників місцевих громад, є питання підготовки до нового опалювального сезону, списання боргів перед НАК "Нафтогаз України", передача громадам об'єктів комунальної власності, забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, створення умов для індустріальних парків, роботи ПТУ і багато інших.

"Спільна робота центральної і регіональної влади для вирішення цих питань вже ведеться", - зауважив заступник голови ОП.