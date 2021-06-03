Зеленський анонсував реалізацію близько 1000 проектів "Великого будівництва"

В ході програми "Велике будівництво" в Україні у найближчі кілька років буде реалізовано близько 1000 проектів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у Хмельницькому на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України, пише "Інтерфакс Україна ".

"Майже 1000 об'єктів проекту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - сказав президент.

Він також зазначив, що успішна реалізація програми "Велике будівництво" багато в чому залежить від злагодженої взаємодії центральної та регіональної влади.