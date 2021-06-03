В Україні запрацював Конгрес місцевих та регіональних влад: в ОП назвали його головну мету

Конгрес місцевих та регіональних влад буде сприяти відкритому обговоренню будь-яких питань громад. Це є головною метою новоствореного органу.

Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-служба ОП.

Перше засідання Конгресу відбулося сьогодні, 3 травня. Андрій Єрмак сказав, що сьогодні на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад обговорювалося багато важливих питань.

"Це і питання місцевих бюджетів, і закінчення реформи ДАБІ, яка вже стала "притчею во язицех". Всі почули один одного, всі почули президента про те, що влада на місцях і в центрі має постійно вести діалог. Був абсолютно чіткий сигнал, що будь-які питання повинні відкрито обговорюватися, щоб громади й громадяни бачили, що всі ці питання вирішуються. Це головна мета", - сказав Єрмак.

За його словами, Конгрес місцевих та регіональних влад надає унікальні можливості для відкритого спілкування між різними органами державної влади та представниками місцевого самоврядування задля розв'язання нагальних проблем громад.

За словами керівника ОП, хоч раніше й існувало багато форматів для об’єднання представників місцевої влади та органів самоврядування, проте створений Конгрес місцевих та регіональних влад є унікальним.

"Дуже важливо, щоб навіть мер маленького містечка або голова адміністрації великої області мали можливість дуже простої та прямої комунікації з різними органами державної влади - від президента до міністрів, депутатів тощо", - зазначив він.

Керівник Офісу Президента додав, що на засіданні Конгресу будь-які проблеми можуть розглядатися в дійсно широкому колі.

"Конгрес повинен розв'язувати будь-які проблеми, які виникатимуть і у місцевих, і у центральних органів влади. Передусім він має стати найпотужнішою й найбільшою платформою, на якій ці проблеми обговорюються й будуть вирішуватися", - зауважив він.