При Офисе президента заработал постоянный офис Конгресса местных и региональных властей, - Тимошенко

Для более эффективного решения проблем регионов при Офисе президента 3 июня начал работу постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей, куда представители регионов могут обращаться с любыми проблемными вопросами.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко после заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое прошло в Хмельницком.

"Есть проблемы, вопросы - пожалуйста, звоните, пишите, приезжайте, передавайте документы, планируйте встречи. Да хотя бы просто на кофе заходите, когда бываете в Киеве. Я, как заместитель руководителя Офиса президента, обещаю, что лично буду контролировать, чтобы вопросы, касающиеся жизнедеятельности громад, решались. Если будет необходимо, будем работать совместно с Кабинетом министров и парламентом", - написал Тимошенко.

Он также поблагодарил 150 делегатов и более сотни представителей местных громад, которые приняли участие в заседании Конгресса в Хмельницком.

"С сегодняшнего дня Конгресс - это крупнейший в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы будь то крупный областной центр, или маленький городок. Все будет происходить напрямую", - заявил замглавы ОП.

Созданный при Офисе президента офис Конгресса позволит максимально сократить коммуникационную цепочку между центральной властью и регионами, и сделает их совместную работу намного более эффективной.

Тимошенко также рассказал, что среди проблем, которые сейчас больше всего беспокоят представителей местных общин, есть вопросы подготовки к новому отопительному сезону, списания долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передачи громадам объектов коммунальной собственности, обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов, создания условий для индустриальных парков, работы ПТУ и многие другие.

"Совместная работа центральной и региональной властей для решения этих вопросов уже ведется", - заметил замглавы ОП.