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В офісі президента розглядають зниження ПДВ на продукти харчування

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 12:28
В офісі президента розглядають зниження ПДВ на продукти харчування Фото: заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Офісі президента розглядають кілька варіантів реакції на різке подорожчання продуктів харчування в Україні. Серед них і зниження податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, всього є три можливі варіанти.

"Перше цільові виплати. Є програма "єПідтримка", яку ми будемо розширювати. У нас великі плани з приводу цього інструменту. Це такий інструмент обмежених або "фарбованих грошей" для певних категорій на певні цілі", - сказав він.

За його словами, друге - зниження податків. "Ми також аналізуємо такий сценарій зниження податків на споживання. Але підкреслю, ніякі рішення поки не прийняті", - повідомив Шурма.

"І третій - класичний монетарний інструмент, пов'язаний з обліковою ставкою і грошовою масою", - сказав він.

При цьому заступник глави офісу президента не виключив зниження ПДВ.

"Практично все можливо. Польща це вже зробила. Ми аналізуємо всі можливі інструменти", - додав Шурма.

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування в січні 2022 року у порівнянні з січнем минулого року зросли 14,5%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.

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НДС
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