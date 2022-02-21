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В Офисе президента рассматривают снижение НДС на продукты питания

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 12:28
В Офисе президента рассматривают снижение НДС на продукты питания Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов реакции на резкое подорожание продуктов питания в Украине. Среди них и снижение налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, всего есть три возможных варианта.

"Первое целевые выплаты. Есть программа "єПідтримка", которую мы будем расширять. У нас большие планы по поводу этого инструмента. Это такой инструмент ограниченных или "крашенных денег" для определенных категорий на определенные цели", - сказал он.

По его словам, второе - снижение налогов. "Мы также анализируем такой сценарий снижения налогов на потребление. Но подчеркну, никакие решения пока не приняты", - сообщил Шурма.

"И третий - классический монетарный инструмент, связанный с учетной ставкой и денежной массой", - сказал он.

При этом заместитель главы Офиса президента не исключил снижения НДС.

"Практически все возможно. Польша это уже сделала. Мы анализируем все возможные инструменты", - добавил Шурма.

Отметим, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

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