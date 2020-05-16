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В Офісі президента розповіли, які завдання стоять перед Нацрадою з питань реформ

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Саакашвілі зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України

Українська влада має намір впевнено рухатися шляхом реформ, і саме для посилення цього процесу Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) та ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Саакашвілі, якій також був присутній на зустрічі, розповів послам G7 та ЄС про плани Національної ради з реформ.

Так, за його словами, президент поставив завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань - координація міжнародної співпраці.

Голова виконкому реформ зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та напрацьована програма Національної ради реформ, яка буде представлена на затвердження президенту.

Крім того, Єрмак також представив послам Олександра Ольшанського, якого було призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ.

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Нагадаємо, ввечері 7 травня президент Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Зеленський висловив сподівання, що Саакашвілі зможе надати імпульс Нацраді реформ.

Пізніше Зеленський заявив, що очікує в найближчі місяці позитивних результатів від діяльності Саакашвілі на займаній посаді.

Автор: Олександра Діденко